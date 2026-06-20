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Нагельсман высказался о составе и тактике перед матчем Германии с Кот-д’Ивуаром на ЧМ-2026

Нагельсман высказался о составе и тактике перед матчем Германии с Кот-д’Ивуаром на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа чемпионата мира — 2026 с национальной командой Кот-д’Ивуара. Встреча состоится сегодня, 20 июня. Специалист намекнул на стабильность состава, но подчеркнул, что команде необходимы точечные настройки для противодействия контратакам соперника.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Не начался
Кот-д'Ивуар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У меня нет очевидных причин менять стартовый состав. Но сначала мы переспим с этой мыслью. Мы не станем полностью перекраивать наш подход — будут лишь небольшие корректировки, чтобы избежать случайных потерь мяча и занять правильные позиции для защиты при контратаках соперника. Мы посвятили этому полтора тренировочных занятия, и парни проделали действительно отличную работу.

В квалификации к чемпионату мира — 2026 и на Кубке африканских наций Кот-д’Ивуар всегда играл по разным схемам. Поэтому мы не знаем точно, чего ожидать, и подготовились к самым разным сценариям. Они физически очень сильны, что может доставить нам проблемы. Их скорость и качество игры в ситуациях один в один — это их главные преимущества», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт ФИФА.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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