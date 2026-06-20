Нагельсман высказался о составе и тактике перед матчем Германии с Кот-д’Ивуаром на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа чемпионата мира — 2026 с национальной командой Кот-д’Ивуара. Встреча состоится сегодня, 20 июня. Специалист намекнул на стабильность состава, но подчеркнул, что команде необходимы точечные настройки для противодействия контратакам соперника.

«У меня нет очевидных причин менять стартовый состав. Но сначала мы переспим с этой мыслью. Мы не станем полностью перекраивать наш подход — будут лишь небольшие корректировки, чтобы избежать случайных потерь мяча и занять правильные позиции для защиты при контратаках соперника. Мы посвятили этому полтора тренировочных занятия, и парни проделали действительно отличную работу.

В квалификации к чемпионату мира — 2026 и на Кубке африканских наций Кот-д’Ивуар всегда играл по разным схемам. Поэтому мы не знаем точно, чего ожидать, и подготовились к самым разным сценариям. Они физически очень сильны, что может доставить нам проблемы. Их скорость и качество игры в ситуациях один в один — это их главные преимущества», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт ФИФА.