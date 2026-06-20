Игрок «Акрона» Пестряков рассказал, как проходит восстановление после травмы

Полузащитник «Акрона» Дмитрий Пестряков рассказал о ходе восстановления после повреждения мышц задней поверхности бедра. Хавбек получил травму в ответном переходном матче с волгоградским «Ротором» (0:1), который прошёл 23 мая.

«Восстановление после травмы проходит хорошо. Работаю с реабилитологом. Всё по плану. Поэтому не стоит переживать. Всё хорошо», — сказал Пестряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В минувшем сезоне Пестряков провёл 29 матчей в чемпионате России, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста достигает € 3 млн.