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Луи Саа ответил, какого футболиста следует подписать «Манчестер Юнайтед»

Луи Саа ответил, какого футболиста следует подписать «Манчестер Юнайтед»
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Луи Саа рассказал, какой футболист мог бы ощутимо усилить манкунианцев.

«Брэдли Баркола стал бы идеальным приобретением для «Манчестер Юнайтед». Я заметил, что его характер стал сильнее. Он выиграл две Лиги чемпионов подряд, у него есть вера в себя и опыт. Он очень молод и полон сил. Выйти на замену и сразу начать приносить пользу команде непросто, но он умеет вести мяч, обыгрывать соперника и демонстрировать фантастическую координацию.

У него почти такой же баланс, как у Дезире Дуэ. Дуэ очень талантлив и может пробежать 15 км за игру, но он не заходит за спину защитникам. Думаю, вы видели это во время гола в ворота Сенегала: у Баркола правильный баланс и он совершает отличные рывки. Я думаю, он потрясающий игрок для команды, выступающей в Лиге чемпионов. Он из тех игроков, которые всегда приносят пользу», — приводит слова Саа Tribal Football.

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