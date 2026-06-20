Луи Саа ответил, какого футболиста следует подписать «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Луи Саа рассказал, какой футболист мог бы ощутимо усилить манкунианцев.

«Брэдли Баркола стал бы идеальным приобретением для «Манчестер Юнайтед». Я заметил, что его характер стал сильнее. Он выиграл две Лиги чемпионов подряд, у него есть вера в себя и опыт. Он очень молод и полон сил. Выйти на замену и сразу начать приносить пользу команде непросто, но он умеет вести мяч, обыгрывать соперника и демонстрировать фантастическую координацию.

У него почти такой же баланс, как у Дезире Дуэ. Дуэ очень талантлив и может пробежать 15 км за игру, но он не заходит за спину защитникам. Думаю, вы видели это во время гола в ворота Сенегала: у Баркола правильный баланс и он совершает отличные рывки. Я думаю, он потрясающий игрок для команды, выступающей в Лиге чемпионов. Он из тех игроков, которые всегда приносят пользу», — приводит слова Саа Tribal Football.