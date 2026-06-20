Нидерланды — Швеция: стартовые составы команд на матч ЧМ по футболу — 2026

Сегодня, 20 июня, состоится матч 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Нидерландов и Швеции. Игра пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступит Майкл Оливер (Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

Нидерланды: Вербрюгген, Думфрис, ван Хекке, ван Дейк, ван де Вен, Гравенберх, де Йонг, Рейндерс, Бробби, Мален, Гакпо.

Швеция: Нордфельдт, Лагербильке, Хин, Линделёф, Гудмундссон, Карлстрём, Аяри, Нюгрен, Бернхардссон, Дьёкереш, Исак.

В 1-м туре группы F сборная Нидерландов сыграла вничью с Японией (2:2), а сборная Швеции разгромила Тунис (5:1). В заключительном туре нидерландцы встретятся с Тунисом (26 июня), а шведы — с Японией (также 26 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.