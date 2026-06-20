Кахигао рассказал, как Александр Мостовой мог оказаться в лондонском «Арсенале»

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао рассказал, как бывший футболист сборной России Александр Мостовой мог оказаться в лондонском «Арсенале».

«Когда Александр [Мостовой] играл, я и мои коллеги были близки к тому, чтобы сделать ему предложение. До этого не дошло, но мы очень внимательно следили за его игрой. Он своим стилем игры и видением футбола подходил «Арсеналу». «Арсеналу» очень нравился Мостовой. Ты же тоже играл за «Страсбург», и Арсен [Венгер] тебя знал оттуда. Лично мы не встречались, но русско-галисийская связка работает», — сказал Кахигао в видео на YouTube-канале «Спартака».

Кахигао работал в лондонском «Арсенале» с 1997 по 2020 год, в том числе руководил отделом международного скаутинга. Мостовой известен по выступлениям за московский «Спартак», «Страсбург» и «Сельту».