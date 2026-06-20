Алекс Фримен поделился эмоциями от дебютного гола на чемпионате мира — 2026

Защитник сборной США Алекс Фримен высказался о победе в матче чемпионата мира 2026 года с национальной командой Австралии (2:0). Футболист забил второй мяч американцев, который изначально был отменён из-за офсайда, но позже засчитан после вмешательства VAR.

«Когда мяч оказался в сетке, это был по-настоящему эмоциональный момент для меня. Я собирался отпраздновать в другом месте, но Кристиан Рольдан и парни на скамейке запасных призвали меня бежать именно в их угол. Думаю, этот миг показывает, как упорно я трудился, чтобы оказаться здесь и петь национальный гимн перед такой фантастической публикой. Я просто на седьмом небе от счастья.

Для меня и моей семьи это момент, когда круг замкнулся. Потрясающе иметь отца (Антонио Фримена — победителя Супербоула в составе «Грин-Бей Пэкерс». — Прим. «Чемпионата»), который добился такого успеха и стал для меня отличным наставником. Он научил меня быть готовым к подобным вызовам и верить, что я тоже способен написать свою собственную историю»,— приводит слова Фримена официальный сайт ФИФА.