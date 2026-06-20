Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алекс Фримен поделился эмоциями от дебютного гола на чемпионате мира — 2026

Алекс Фримен поделился эмоциями от дебютного гола на чемпионате мира — 2026
Комментарии

Защитник сборной США Алекс Фримен высказался о победе в матче чемпионата мира 2026 года с национальной командой Австралии (2:0). Футболист забил второй мяч американцев, который изначально был отменён из-за офсайда, но позже засчитан после вмешательства VAR.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
США
Окончен
2 : 0
Австралия
1:0 Бургесс – 11'     2:0 Фримен – 43'    

«Когда мяч оказался в сетке, это был по-настоящему эмоциональный момент для меня. Я собирался отпраздновать в другом месте, но Кристиан Рольдан и парни на скамейке запасных призвали меня бежать именно в их угол. Думаю, этот миг показывает, как упорно я трудился, чтобы оказаться здесь и петь национальный гимн перед такой фантастической публикой. Я просто на седьмом небе от счастья.

Для меня и моей семьи это момент, когда круг замкнулся. Потрясающе иметь отца (Антонио Фримена — победителя Супербоула в составе «Грин-Бей Пэкерс». — Прим. «Чемпионата»), который добился такого успеха и стал для меня отличным наставником. Он научил меня быть готовым к подобным вызовам и верить, что я тоже способен написать свою собственную историю»,— приводит слова Фримена официальный сайт ФИФА.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
США на ЧМ-2026 недооценивали. И сборную, и фанатов
Фото
США на ЧМ-2026 недооценивали. И сборную, и фанатов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android