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Тренер сборной Кот-д'Ивуара Фаэ рассказал о настрое команды перед матчем с Германией

Тренер сборной Кот-д'Ивуара Фаэ рассказал о настрое команды перед матчем с Германией
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Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Эмерс Фаэ высказался о предстоящем матче 2-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Германии. Встреча состоится сегодня, 20 июня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Не начался
Кот-д'Ивуар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Победа в первом матче группового этапа очень полезна для нас, это дало нам спокойствие. Мы прибыли сюда, чтобы обыграть Германию и выйти в 1/16 финала. Наша цель — вернуться в тренировочный лагерь с шестью очками и уверенностью, что завершим групповой этап на первом месте. В нашей команде все работают вместе уже на протяжении двух с половиной лет, и дальше мы собираемся работать так же, как это делали ранее. Тот факт, что наш соперник — Германия, ничего не меняет», — приводит слова Фаэ официальный сайт ФИФА.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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