Бубнов оценил перспективы сборной Бразилии на ЧМ-2026 после двух сыгранных туров

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил перспективы сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года после двух сыгранных туров в группе С.

«Меня разочаровали бразильцы. Если они так будут играть, то выйдут в плей-офф. Но если попадут на какую-нибудь хорошую команду, там надо по сетке смотреть, то они могут в 1/16 вылететь. Меня знаете что разочаровало? Средняя линия их вообще слабая и особо менять некем. Нападение, кроме Винисиуса, тоже очень слабо. Под контроль игру полностью взять не могут. Они один тайм играют, второй заваливают. Я думал, что он [Анчелотти] Каземиро на вторую игру не поставит. В первой игре Каземиро больше всех ошибался в передачах и вообще ходил, а потом встал. За него там восьмой номер, бедный, отдувался. И за него играл, и за себя», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 2-го тура сборная Бразилии набрала четыре очка и занимает первое место в турнирной таблице группы С. Сборная Марокко также набрала четыре очка и занимает второе место.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.