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Зенит — Рязань-ВДВ, результат матча 20 июня 2026, счет 3:0, 11-й тур женской Суперлиги 2026

«Зенит» разгромил «Рязань-ВДВ» в матче 11-го тура женской Суперлиги
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Завершён матч 11-го тура женской Суперлиги, в котором играли санкт-петербургский «Зенит» и «Рязань-ВДВ». Встреча состоялась на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия Зенита» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступила Александра Пономарёва. Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали сине-бело-голубые.

Россия — Суперлига (ж) . 11-й тур
20 июня 2026, суббота. 16:30 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Рязань-ВДВ (ж)
Рязань
1:0 Пантюхина – 33'     2:0 Матейич – 41'     3:0 Матейич – 75'    

Первый гол в матче забила полузащитница хозяев поля Екатерина Пантюхина на 33-й минуте. На 41-й минуте сербская нападающая Нина Матейич увеличила преимущество «Зенита». Во втором тайме, на 75-й минуте, Нина Матейич оформила дубль.

После этой игры «Рязань-ВДВ» с шестью очками располагается на 11-й строчке в турнирной таблице женской Суперлиги, «Зенит» с 28 очками стал лидером чемпионата.

Календарь матчей женской Суперлиги - 2026
Турнирная таблица женской Суперлиги - 2026
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