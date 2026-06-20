«Зенит» разгромил «Рязань-ВДВ» в матче 11-го тура женской Суперлиги

Завершён матч 11-го тура женской Суперлиги, в котором играли санкт-петербургский «Зенит» и «Рязань-ВДВ». Встреча состоялась на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия Зенита» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступила Александра Пономарёва. Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали сине-бело-голубые.

Первый гол в матче забила полузащитница хозяев поля Екатерина Пантюхина на 33-й минуте. На 41-й минуте сербская нападающая Нина Матейич увеличила преимущество «Зенита». Во втором тайме, на 75-й минуте, Нина Матейич оформила дубль.

После этой игры «Рязань-ВДВ» с шестью очками располагается на 11-й строчке в турнирной таблице женской Суперлиги, «Зенит» с 28 очками стал лидером чемпионата.