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Жереми Доку временно покинул расположение сборной Бельгии на ЧМ-2026

Жереми Доку временно покинул расположение сборной Бельгии на ЧМ-2026
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Вингер «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Жереми Доку временно уехал из лагеря национальной команды на чемпионате мира — 2026, чтобы присутствовать на рождении своего первого ребёнка. Его супруга Ширин должна родить в ближайшие дни. Нападающий уже отыграл 86 минут в стартовом матче группового этапа со сборной Египта (1:1), но теперь, скорее всего, пропустит следующую игру 21 июня со сборной Ирана.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Бельгия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это мой первый ребенок, и я абсолютно точно хочу быть там. Если вы спросите, чего хочу именно я, мой ответ прост: никто не хочет пропускать рождение первенца. При этом я прекрасно понимаю, что в футболе приходится учитывать множество других факторов, но федерация поддерживает игроков в таких ситуациях. Посмотрим, что мы можем сделать», — приводит слова Доку The Athletic.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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