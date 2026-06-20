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Германия — Кот-д'Ивуар: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026, 20 июня 2026

Германия — Кот-д'Ивуар: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026
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В ночь с 20 на 21 июня состоится матч 2-го тура группы Е чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Германии и Кот-д'Ивуара. Игра пройдёт на стадионе «Би-Эм-О Филд» (Торонто, Канада). В качестве главного арбитра выступит Хуан Габриэль Бенитес (Асунсьон, Парагвай). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Не начался
Кот-д'Ивуар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

Германия: Нойер, Та, Шлоттербек, Браун, Киммих, Нмеча, Павлович, Зане, Мусиала, Вирц, Хаверц.

Кот-д'Ивуар: Фофана, Синго, Конан, Агбаду, Коссуну, Кессье, Инао Улаи, Сангаре, Диалло, Дьоманд, Бонни.

После 1-го тура сборная Германии набрала три очка и возглавляет турнирную таблицу группы Е. Кот-д'Ивуар также заработал три очка и располагается на второй строчке.

В 3-м туре немецкая национальная команда встретится с Эквадором (25 июня), а сборная Кот-д'Ивуара — с Кюрасао (25 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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