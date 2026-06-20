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«Стрёмный матч». Генич высказался перед игрой Нидерланды — Швеция на ЧМ-2026

«Стрёмный матч». Генич высказался перед игрой Нидерланды — Швеция на ЧМ-2026
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Известный российский комментатор Константин Генич высказался перед матчем 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Нидерландов и Швеции. Игра пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступит Майкл Оливер (Англия).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 20:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Стрёмный матч. Может качнуться в любую сторону. Шведов устроит ничья, будут от обороны сидеть, но с такими нападами всегда на гол можно рассчитывать.

Голландцы вроде неплохие, но у них впереди Тунис в последнем туре, там они точно оформят выход из группы. Сегодня — как пойдёт.

Поболею просто за голы тогда», — написал Генич в своём телеграм-канале.

После 1-го тура сборная Швеции набрала три очка и возглавляет турнирную таблицу группы F. Сборная Нидерландов заработала одно очко и находится на третьем месте.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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