«Пари НН» объявил об отмене товарищеского матча с «Ротором»

Пресс-служба «Пари НН» сообщила, что товарищеский матч между нижегородским клубом и волгоградским «Ротором» не состоится. Встреча должна была пройти в воскресенье, 21 июня.

«По не зависящим от нашего клуба обстоятельствам запланированный на 21 июня матч против волгоградского «Ротора» не состоится.

Вместо этого, в последний день саранских сборов, на «Мордовия Арене» мы проведём ещё одну игру против «Уфы», с которой 16 июня «Пари НН» сыграл вничью (2:2).

Вторая встреча с «Уфой» пройдет в открытом формате — с прямой трансляцией. Подробности клуб сообщит дополнительно», — сообщает телеграм-канал «Пари НН».

Второй сбор команды пройдёт на тренировочной базе на Бору с 25 июня по 4 июля.

В минувшем сезоне «Пари НН» занял предпоследнее, 15-е место в Мир РПЛ, заработав 23 очка после 30 матчей, что привело к вылету команды из высшего дивизиона страны. Следующий сезон клуб проведёт в Первой лиге.