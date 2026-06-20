«Лучший момент в моей карьере». Сайбари — об игре за сборную Марокко на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Марокко Исмаэль Сайбари поделился впечатлениями от матча 2-го тура группы С чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Шотландии (1:0). Футболист отметился в этой игре голом.

«Это лучший момент в моей карьере. Играть за свою страну на чемпионате мира — это мечта каждого футболиста, и я смог её воплотить, забив два гола в двух матчах. Мастерство паса у Браима Диаса находится на высочайшем уровне, превращать же эти передачи в голы — моя работа», — приводит слова Сайбари официальный сайт ФИФА.

В 1-м туре группы С сборная Марокко сыграла вничью с Бразилией (1:1), в заключительном туре марокканцы встретятся с Гаити 25 июня.