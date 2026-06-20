«Реал» сделал заявление на фоне слухов о возможном трансфере Майкла Олисе

Мадридский «Реал» выпустил заявление на фоне слухов о возможном трансфере флангового нападающего «Баварии» Майкла Олисе.

«В ответ на сообщения в различных СМИ о предполагаемом интересе нашего клуба к игроку «Баварии» Майклу Олисе «Реал» Мадрид хотел бы заявить, что у него не было никаких прямых или косвенных контактов с вышеупомянутым игроком, его представителями или кем-либо из его окружения.

«Реал» также хотел бы подчеркнуть прекрасные институциональные отношения, которые он поддерживает с «Баварией», с которой его связывает долгая история взаимного уважения, сотрудничества и восхищения, и сожалеет о распространении спекуляций, не соответствующих действительности.

Оба клуба всегда поддерживали отношения, основанные на доверии и взаимном уважении, что отражается, среди прочего, в общем убеждении, что любой потенциальный интерес к игроку, принадлежащему другому клубу, должен сначала быть урегулирован между самими клубами в соответствии с принципами институциональной лояльности, которые исторически регулировали отношения между «Баварией» и «Реалом», — сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Ранее об интересе «Реала» к французскому вингеру сообщил инсайдер Фабрицио Романо, а также издания Marca, Mundo Deportivo и AS.