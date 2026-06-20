Конор Галлахер сменил игровой номер в «Тоттенхэме»

Центральный полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Конор Галлахер официально сменил свой игровой номер перед началом кампании-2026/2027. В новом сезоне английский хавбек будет выступать под восьмым номером. С момента своего перехода из мадридского «Атлетико» в январе 2026 года футболист играл под номером 22.

«Для меня большая честь взять восьмой номер. На клубном уровне мне ещё ни разу в карьере не доводилось играть под ним, так что я очень воодушевлён — это всегда был мой любимый номер. В детстве многие из моих любимых футболистов носили именно восьмёрку, и я с нетерпением жду момента, когда выйду на поле в этом джерси за такой фантастический клуб. Я надеюсь на успешный сезон, который заставит наших фанатов гордиться»,— приводит слова Галлахера пресс-служба «Тоттенхэма».

Майка с номером 8 освободилась в лондонском клубе этим летом после ухода полузащитника Ива Биссума. Пресс-служба «шпор» также отметила, что болельщикам, успевшим заказать новые комплекты формы на сезон-2026/2027 с фамилией Галлахера и его старым 22-м номером, автоматически придут обновлённые джерси с цифрой 8.