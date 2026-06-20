Бубнов высказался о Дугласе Сантосе в сборной Бразилии и объяснил, почему Мойзес сильнее

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о защитнике «Зенита» Дугласе Сантосе в составе сборной Бразилии и объяснил, почему защитник ЦСКА Мойзес сильнее.

— Он не латераль, он крайний защитник, который сейчас очень мало по сравнению с «Зенитом» подключается и в основном старается надёжно в обороне сыграть, закрывать фланг. Плюс там есть у него Винисиус, нет никакой необходимости подниматься, забегать.

Но в 1000-й раз повторяю, на мой взгляд, Мойзес в ЦСКА сильнее Дугласа.

— То есть вы бы на месте Анчелотти взяли Мойзеса?

— Ну, во-первых, он мощнее. Во-вторых, резче, быстрее, он здорово в отборе играет. Потом в организации игры… и самое главное, когда он подключается, то и дриблингом владеет, и голевые передачи, и сам забить может. И потом он явный лидер в ЦСКА, Дуглас не ведёт игру и не лидер. Мойзес ещё здорово головой играет, наверху, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 2-го тура сборная Бразилии набрала четыре очка и занимает первое место в турнирной таблице группы С. Сборная Марокко также набрала четыре очка и занимает второе место.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.