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«Ипсвич Таун» близок к назначению Гари О'Нила на пост главного тренера команды — Орнштейн

«Ипсвич Таун» близок к назначению Гари О'Нила на пост главного тренера команды — Орнштейн
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Главный тренер «Страсбурга» Гари О'Нил с высокой вероятностью продолжит карьеру в «Ипсвич Таун». Об этом сообщает инсайдер издания The Athletic Давид Орнштейн в социальной сети X.

По данным источника, согласование сотрудничества английского клуба со специалистом находится на финальной стадии. О'Нил ранее работал в «Борнмуте» и «Вулверхэмптоне».

Ранее команду из графства Саффолк возглавлял Киран Маккенна, который по итогам прошлого сезона вывел этот коллектив в английскую Премьер-лигу и покинул её, пожелав сделать паузу в карьере.

На протяжении своей истории «Ипсвич Таун» выигрывал Кубок Англии, а также брал Кубок УЕФА.

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