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Нидерланды — Швеция: Брайан Бробби открыл счёт на пятой минуте в матче ЧМ-2026

Нидерланды — Швеция: Брайан Бробби открыл счёт на пятой минуте
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В эти минуты идёт матч 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Нидерландов и Швеции. Игра проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступает Майкл Оливер (Англия). Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 20:00 МСК
Нидерланды
2-й тайм
4 : 0
Швеция
1:0 Бробби – 5'     2:0 Бробби – 17'     3:0 Гакпо – 47'     4:0 Гакпо – 54'    

Счёт в матче открыл нападающий Нидерландов Брайан Бробби на пятой минуте.

В 1-м туре группы F сборная Нидерландов сыграла вничью с Японией (2:2), а сборная Швеции разгромила Тунис (5:1). В заключительном туре нидерландцы встретятся с Тунисом (26 июня), а шведы — с Японией (также 26 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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