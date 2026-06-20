«Тоттенхэм» заинтересовался Матеушем Фернандешем, на которого претендует «МЮ» — Орнштейн

«Тоттенхэм Хотспур» интересуется полузащитником «Вест Хэм Юнайтед» Матеушем Фернандешем. Об этом сообщает инсайдер издания The Athletic Давид Орнштейн в социальной сети X.

Отмечается, что главный тренер «шпор» Роберто Де Дзерби является одним из главных инициаторов работы над трансфером хавбека «молотобойцев». Ранее сообщалось, что за футболистом следят и другие клубы, среди которых есть и «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Фернандеш принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.