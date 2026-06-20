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Сборная Англии столкнулась с угрозой мощного торнадо на базе ЧМ-2026 в Канзас-Сити

Сборная Англии столкнулась с угрозой мощного торнадо на базе ЧМ-2026 в Канзас-Сити
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Метеорологи предупредили, что на тренировочную базу сборной Англии в Канзас-Сити (США) может обрушиться торнадо, сообщает The Sun. Сборная Англии базируется в спортивном комплексе Swope Soccer Village, где готовится к следующему матчу чемпионата мира 2026 года со сборной Ганы (23 июня), но теперь игроки и персонал могут быть вынуждены отправиться в убежище из-за приближающейся непогоды.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Не начался
Гана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Синоптики присвоили шторму третий уровень опасности, прогнозируя гигантский град, шквалистый ветер до 35 м/с (80 миль в час) и возникновение сильного торнадо класса EF-2 со скоростью порывов до 50–60 м/с (180–216 км/ч).

Для англичан это уже не первый погодный форс-мажор в США, ранее их товарищеский матч со сборной Коста-Рики в Орландо был задержан на час из-за грозы, а по прибытии в Канзас команде уже приходилось прятаться в укрытие из-за сложных метеоусловий.

В своём первом матче на ЧМ-2026 сборная Англии уверенно обыграла сборную Хорватии со счётом 4:2 благодаря дублю Харри Кейна, а также голам Джуда Беллингема и Маркуса Рашфорда.

Календарь ЧМ-2026
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