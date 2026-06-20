Семак: Вендел традиционно предпочитает платить деньги за дополнительные выходные

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что полузащитник сине-бело-голубых Вендел не явился на сбор команды после отпуска.

— Пока единственный новичок — это Кевин Андраде. Приступил ли он уже к работе?

— Да, он готов. Те, кто должны были присоединиться, на месте. За исключением Барриоса, который отпросился по личным причинам, ну и Вендела, который традиционно предпочитает платить деньги за дополнительные выходные, — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

В зимнюю паузу Вендел опоздал на сборы «Зенита» на одну неделю, за что был оштрафован на € 700 тыс. Позднее председатель правления клуба Константин Зырянов вернул бразильцу половину штрафа в качестве подарка на чемпионство. Летом 2023 года Вендел опоздал на 32 дня, на летних сборах 2025-го опоздание составило 28 дней.