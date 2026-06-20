«Зенит» пригрозил Венделу штрафом в € 700 тыс., если игрок не прибудет на сбор — источник

«Зенит» пригрозил бразильскому полузащитнику команды Венделу штрафом в € 700 тыс., если хавбек немедленно не прибудет на предсезонный тренировочный сбор команды. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

По информации издания, на подобном решении настаивает главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак. Сегодня, 20 июня, команда из Санкт-Петербурга начала подготовку к сезону-2026/2027, при этом бразилец не сообщил дату своего возвращения из отпуска.

Напомним, в зимнюю паузу Вендел опоздал на сборы «Зенита» на одну неделю, за что также был оштрафован на € 700 тыс. (по € 100 тыс. за каждый день отсутствия). Позднее председатель правления клуба Константин Зырянов вернул бразильцу половину штрафа в качестве подарка за чемпионство. Летом 2023 года Вендел опоздал на 32 дня, на летних сборах 2025-го опоздание составило 28 дней.