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Фрэнсис Кахигао рассказал, почему Лионель Месси не перешёл из «Барселоны» в «Арсенал»

Фрэнсис Кахигао рассказал, почему Лионель Месси не перешёл из «Барселоны» в «Арсенал»
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Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао рассказал, почему форвард Лионель Месси, выступавший за «Барселону», не перешёл в лондонский «Арсенал». Кахигао работал в лондонском «Арсенале» с 1997 по 2020 год, в том числе руководил отделом международного скаутинга.

– Правда ли, что вы приглашали Месси в «Арсенал»?
– Да. Мы и Жерара Пике хотели брать – он был у нас на тренировочной базе, когда мы уже подписали Сеска Фабрегаса и контактировали с Месси.

Я лично говорил с отцом Месси, но Месси не мог перейти в Англию, потому что у него были проблемы с документами – про это даже книга написана, автор – Гильем Балаге.

Все трое играли в команде «Барселоны» до 16 лет. Представьте – Пике в центре защиты, в полузащите Фабрегас и Месси в нападении. Их команда била рекорды, и я хотел забрать всех троих в Лондон. Мы были близки к сделке, но в итоге подписали только одного – Фабрегаса.

Это был отличный трансфер для клуба. Мы его бесплатно забрали или за € 300 тыс., это была компенсация УЕФА. В итоге через восемь лет мы его продали в ту же «Барселону» за 50 или 55 млн, тогда он уже был чемпионом мира.

А Месси ошибся. Я спустя годы встретил его на свадьбе и говорю: «Вот это ты прогадал, надо было в «Арсенал» переходить». Конечно, карьера Месси – это что-то невероятное, — сказал Кахигао в видео на YouTube-канале «Спартака».

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