Нидерланды — Швеция: Коди Гакпо сделал счёт 3:0 на 47-й минуте

В эти минуты идёт матч 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Нидерландов и Швеции. Игра проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступает Майкл Оливер (Англия). Счёт в матче 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Форвард Нидерландов Коди Гакпо забил третий гол своей команды на 47-й минуте. Ранее счёт в матче открыл нападающий Нидерландов Брайан Бробби на пятой минуте. Бробби оформил дубль на 17-й минуте.

В 1-м туре группы F сборная Нидерландов сыграла вничью с Японией (2:2), а сборная Швеции разгромила Тунис (5:1). В заключительном туре нидерландцы встретятся с Тунисом (26 июня), а шведы — с Японией (также 26 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.