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Тренер «Ахмата» Черчесов: запланированный объём работы мы на первом сборе выполнили

Тренер «Ахмата» Черчесов: запланированный объём работы мы на первом сборе выполнили
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов высказался об итогах первого летнего подготовительного сбора команды.

— УТБ «Новогорск» – знакомое нам место, встретили нас тут хорошо. Здесь есть все условия: великолепное поле, идеальное питание. Запланированный объём работы мы на первом сборе выполнили. Провели одну контрольную игру, как и планировали, но только перенесли матч с 18 на 16 июня. Нам хотелось проверить в деле вернувшегося из сборной Цаке и новичков Адамова и Максути, так как я им дал выходные в начале сбора. Думаю, это объективно и правильно.

Все наши футболисты приехали без лишнего веса. По сравнению с зимним первым сбором у нас было на одну тренировку меньше – из-за медосмотра, но по объёму работы разница между сборами, думаю, в пять процентов. В Турции была зима, здесь – жара, и поэтому всё сопоставимо. Мы всю работу на первом сборе выполнили: кому-то было сложнее, кому-то нет.

— Какие впечатления оставили ребята, привлечённые из молодёжной команды?
— На старте летних сборов с нами было много молодёжи. Мы проверяли их и по ходу прошлого сезона, но сейчас и сама жизнь заставила нас их привлечь: восемь человек, которые играли в сборных до 10 июня, получили от меня выходные и присоединятся к нам на втором сборе в Сербии. Молодые игроки подошли к сборам в разных состояниях: понятно, что такие нагрузки часто бывают для них в новинку, но к концу сбора они адаптировались, — приводит слова Черчесова официальный сайт грозненского клуба.

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