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Букайо Сака пропустил тренировку сборной Англии перед матчем с Ганой

Букайо Сака пропустил тренировку сборной Англии перед матчем с Ганой
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Нападающий сборной Англии Букайо Сака пропустил тренировку национальной команды перед матчем 2-го тура чемпионата мира 2026 года с Ганой. Встреча состоится во вторник, 23 июня. Участие Саки в игре находится под вопросом. Об этом сообщил Mirror.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Не начался
Гана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отмечается, что футболиста беспокоит проблема тендинита ахиллова сухожилия. Ранее Сака вышел на замену в матче 1-го тура чемпионата мира со сборной Хорватии (4:2) на 72-й минуте.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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