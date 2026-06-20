Букайо Сака пропустил тренировку сборной Англии перед матчем с Ганой

Нападающий сборной Англии Букайо Сака пропустил тренировку национальной команды перед матчем 2-го тура чемпионата мира 2026 года с Ганой. Встреча состоится во вторник, 23 июня. Участие Саки в игре находится под вопросом. Об этом сообщил Mirror.

Отмечается, что футболиста беспокоит проблема тендинита ахиллова сухожилия. Ранее Сака вышел на замену в матче 1-го тура чемпионата мира со сборной Хорватии (4:2) на 72-й минуте.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.