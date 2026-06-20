Полузащитник Константин Марадишвили покинул «Акрон»

Тольяттинский «Акрон» в официальном телеграм-канале объявил об уходе из команды полузащитника Константина Марадишвили.

«Константин Марадишвили не продолжит карьеру в «Акроне». Полузащитник покидает нашу команду по окончании срока действия трудового соглашения. В завершившемся сезоне Константин выходил на поле в 19 матчах во всех турнирах.

Благодарим игрока за профессиональную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении тольяттинцев.

Константин Марадишвили является воспитанником ЦСКА, на взрослом уровне он также выступал за армейцев. Помимо этого, футболист защищал цвета «Локомотива» и «Пари НН».