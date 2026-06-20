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Семак назвал причину подписания «Зенитом» Кевина Андраде

Семак назвал причину подписания «Зенитом» Кевина Андраде
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причину, по которой сине-бело-голубые подписали бывшего защитника «Балтики» Кевина Андраде.

— Какова была главная цель приобретения Кевина Андраде с вашей точки зрения, с точки зрения главного тренера?
— Мы, естественно, должны держать в уме ситуацию с Нино, у которого есть предложение. И в этом отношении мы привели защитника, который, я думаю, с большой долей вероятности поможет, укрепит нашу оборонительную линию. Плюс есть другие вопросы, которые могут возникнуть. То есть у нас в этой предсезонной подготовке большая вероятность того, что может уйти какое-то количество игроков. И мы должны быть готовы, чтобы своевременно и как можно быстрее их заменить, — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне Андраде провёл за «Балтику» 32 матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым голом.

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