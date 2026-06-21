Футболисты сборной ЮАР получили подарки стоимостью более $ 50 тыс. за ничью с Чехией на ЧМ

Футболисты сборной ЮАР получили в подарок ювелирные изделия стоимостью более $ 50 тыс. за ничью с национальной командой Чехии (1:1) в матче 2-го тура группы A чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает аккаунт Ataque Futbolero в социальной сети X.

Напомним, в 1-м туре ЧМ-2026 африканская команда проиграла сборной Мексики со счётом 0:2. В заключительном туре группового этапа южноафриканцы встретятся с Южной Кореей (25 июня).

Групповой этап турнира продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.