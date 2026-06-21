Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболисты сборной ЮАР получили подарки стоимостью более $ 50 тыс. за ничью с Чехией на ЧМ

Футболисты сборной ЮАР получили подарки стоимостью более $ 50 тыс. за ничью с Чехией на ЧМ
Комментарии

Футболисты сборной ЮАР получили в подарок ювелирные изделия стоимостью более $ 50 тыс. за ничью с национальной командой Чехии (1:1) в матче 2-го тура группы A чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает аккаунт Ataque Futbolero в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 2-й тур
18 июня 2026, четверг. 19:00 МСК
Чехия
Окончен
1 : 1
ЮАР
1:0 Садилек – 6'     1:1 Мокоена – 83'    

Напомним, в 1-м туре ЧМ-2026 африканская команда проиграла сборной Мексики со счётом 0:2. В заключительном туре группового этапа южноафриканцы встретятся с Южной Кореей (25 июня).

Групповой этап турнира продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Внезапная осечка Чехии на ЧМ! Успокоились против аутсайдера и поплатились
Внезапная осечка Чехии на ЧМ! Успокоились против аутсайдера и поплатились
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android