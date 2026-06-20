Тренер «Ахмата» Черчесов оценил адаптацию новых футболистов команды

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов дал комментарий на тему адаптации новых футболистов в команде.

— Что можете сказать о футболисте, проходившем в команде просмотр?

— Алексей Касаджиков из «Зенита-2» провёл с нами первый сбор: играл в контрольном матче с «Космосом» и забил хороший гол. Он проявил себя с хорошей стороны, о чём мы недавно с ним и разговаривали. Постараемся, чтобы Касаджиков был с нами и на втором сборе, потому что он будет работать с основным составом и сам сможет себя оценить на фоне игроков своих национальных команд. Для меня важно, чтобы сам молодой футболист почувствовал, что его ждёт, и принял правильное для себя решение.

— Сколько новичков стоит в дальнейшем ожидать на протяжении летних сборов?

— Будем смотреть, какие действия мы начнём делать на трансферном рынке. У нас есть предложения по нашим футболистам, в силу чего мы также зондируем и других игроков. Думаю, стоит немного подождать, чтобы мы смогли наши трансферы и зафиксировать, и объявить.

— Как вам уровень и адаптация в команде уже приехавших Адамова и Максути?

— Адамов уже должен был адаптироваться не к «Ахмату», а к нашей работе. В первые дни после отпуска ему нужно было войти в ритм. Некоторые нюансы ещё до его подписания мы с ним обсуждали, а в процессе работы он на процентов 13-15 уже прибавил. Арсен на правильном пути, главное теперь – этот его прогресс развить. Адамов мало играл в большом клубе, и это могло сказаться на его тонусе. Других вопросов к его работе у нас нет. Теперь ему нужно подстроиться под нашу команду и тактику.

Максути забил в контрольном матче, но, при всём уважении к проявившим себя игрокам «Космоса», уровень сопротивления для Эральда будет расти. То, что Максути показывал в Албании, мы увидели здесь: забил, заработал пенальти и штрафной, с которого мы забили, выигрывал верховые единоборства. Но он также первые дни только втягивался к работе. Команда приняла Максути хорошо, тем более с ним его соотечественник Цаке. Эральд парень скромный, спортсменистый, но ему, как и всем, нужно работать и дальше, — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ахмата».