«Локомотив» разгромил «Чертаново» в матче 11-го тура женской Суперлиги
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Завершён матч 11-го тура женской Суперлиги, в котором играли московские «Чертаново» и «Локомотив». Встреча состоялась на стадионе «Арена Чертаново» в Москве. В качестве главного арбитра выступила Алина Вахрушева. Победу со счётом 3:0 в этой игре одержала команда гостей.
Россия — Суперлига (ж) . 11-й тур
20 июня 2026, суббота. 19:00 МСК
Чертаново (ж)
Москва
Окончен
0 : 3
Локомотив (ж)
Москва
0:1 Юкляева – 31' 0:2 Шеина – 50' 0:3 Коровкина – 56'
Первый гол в матче забила полузащитница железнодорожников Полина Юкляева на 31-й минуте. Во втором тайме на 50-й минуте Яна Шеина реализовала пенальти и увеличила преимущество «Локомотива». Через шесть минут нападающая Нелли Коровкина исполнила 11-метровый удар и сделала счёт разгромным.
После этой игры «Чертаново» с 12 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице женской Суперлиги, «Локомотив» с 22 очками занимает четвёртое место.
Комментарии
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