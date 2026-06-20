«Локомотив» разгромил «Чертаново» в матче 11-го тура женской Суперлиги

Завершён матч 11-го тура женской Суперлиги, в котором играли московские «Чертаново» и «Локомотив». Встреча состоялась на стадионе «Арена Чертаново» в Москве. В качестве главного арбитра выступила Алина Вахрушева. Победу со счётом 3:0 в этой игре одержала команда гостей.

Первый гол в матче забила полузащитница железнодорожников Полина Юкляева на 31-й минуте. Во втором тайме на 50-й минуте Яна Шеина реализовала пенальти и увеличила преимущество «Локомотива». Через шесть минут нападающая Нелли Коровкина исполнила 11-метровый удар и сделала счёт разгромным.

После этой игры «Чертаново» с 12 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице женской Суперлиги, «Локомотив» с 22 очками занимает четвёртое место.