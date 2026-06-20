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«Спартак» сделал предложение «Севилье» по трансферу защитника — Ficherio

«Спартак» сделал предложение «Севилье» по трансферу защитника — Ficherio
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Московский «Спартак» сделал предложение по трансферу защитника «Севильи» Кике Саласа, сообщает Ficherio.

Красно-белые сделали предложение «Севилье» в размере € 10 млн. Московский клуб предлагает игроку зарплату, в четыре раза превышающую его текущий заработок.

Сообщается, что «Спартак» уже пытался приобрести Саласа прошлым летом, предложив € 5 млн плюс € 2 млн в виде бонусов, но это предложение было категорически отклонено руководством «Севильи».

В завершившемся сезоне Салас провёл за «Севилью» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

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