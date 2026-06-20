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Сборная Нидерландов вошла в число команд со 100 голами на чемпионатах мира

Сборная Нидерландов вошла в число команд со 100 голами на чемпионатах мира
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Сборная Нидерландов преодолела отметку в 100 забитых голов на чемпионатах мира среди мужских команд. Это произошло во встрече 2-го тура группы F со сборной Швеции. Об этом сообщает Squawka в социальной сети X. Встреча проходит в эти минуты, сборная Нидерландов выигрывает со счётом 2:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 20:00 МСК
Нидерланды
2-й тайм
4 : 1
Швеция
1:0 Бробби – 5'     2:0 Бробби – 17'     3:0 Гакпо – 47'     4:0 Гакпо – 54'     4:1 Эланга – 59'    

Ранее подобного показателя на мировых первенствах достигли сборные Бразилии, Германии, Аргентины, Франции, Италии, Испании и Англии.

Групповой этап ЧМ-2026 продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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