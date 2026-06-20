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ФК «10» и «Амкал» выиграли первые полуфинальные матчи седьмого сезона Медиалиги

ФК «10» и «Амкал» выиграли первые полуфинальные матчи седьмого сезона Медиалиги
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Завершились первые матчи 1/2 финала седьмого сезона Медиалиги, в которых встречались 2DROTS и ФК «10», а также «СКА-Ростов» и «Амкал». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 1/2 финала седьмого сезона Медиалиги:

2DROTS — ФК «10» — 0:0, 6:7 пен;
«СКА-Ростов» — «Амкал» — 1:3.

В предыдущем раунде турнира ФК «10» в двухматчевом противостоянии одержал победу над «БроукБойз» (3:0, 2:2), а «Амкал» переиграл «Синдекат» (1:2, 2:0). Финальный матч седьмого сезона Медиалиги состоится 4 июля.

Действующим победителем турнира является «Амкал». В финале прошлого года команда одолела Broke Boys со счётом 2:0.

Турнирная сетка Медиалиги
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