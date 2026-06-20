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Суперкомпьютер Opta оценил расклад сил в матче сборных Германии и Кот-д'Ивуара

Суперкомпьютер Opta оценил расклад сил в матче сборных Германии и Кот-д'Ивуара
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Суперкомпьютер Opta проанализировал расклад сил в предстоящем матче 2-го тура группы Е чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Германии и Кот-д'Ивуара. Игра пройдёт сегодня, 20 июня, на стадионе «Би-Эм-О Филд» (Торонто, Канада). В качестве главного арбитра выступит Хуан Габриэль Бенитес (Асунсьон, Парагвай).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Не начался
Кот-д'Ивуар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам 25 тыс. симуляций алгоритм определил, что немецкая национальная команда является фаворитом встречи, вероятность её победы составляет 44,2%, у ивуарийцев этот показатель равен 30,1%, а вероятность ничьей оценивается в 25,7%.

После 1-го тура сборная Германии набрала три очка и возглавляет турнирную таблицу группы Е. Кот-д'Ивуар также заработал три очка и располагается на второй строчке.

В 3-м туре немецкая национальная команда встретится с Эквадором (25 июня), а сборная Кот-д'Ивуара — с Кюрасао (25 июня).

Календарь матчей ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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