Нидерланды разгромили Швецию в матче ЧМ-2026. Команды забили шесть голов

Завершился матч 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Нидерландов и Швеции. Игра проходила на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступил Майкл Оливер (Англия). Победу в матче со счётом 5:1 праздновала нидерландская национальная команда.

Счёт в матче открыл нападающий Нидерландов Брайан Бробби на пятой минуте. Бробби оформил дубль на 17-й минуте. Во втором тайме, на 47-й минуте, форвард «оранжевых» Коди Гакпо забил третий гол своей команды. Гакпо отличился во второй раз на 54-й минуте. На 59-й минуте нападающий сборной Швеции Энтони Эланга отыграл один мяч. В конце встречи, на 89-й минуте, Крисенсио Саммервилл установил окончательный счёт — 5:1.

После этой встречи Нидерланды набрали четыре очка и занимают первое место в таблице группы F. Швеция с тремя очками располагается на второй строчке. Япония и Тунис набрали одно и ноль очков соответственно и располагаются на третьей и четвёртой строчках, при этом команды ещё не сыграли матч 2-го тура.

В 1-м туре группы F сборная Нидерландов сыграла вничью с Японией (2:2), а сборная Швеции разгромила Тунис (5:1). В заключительном туре нидерландцы встретятся с Тунисом (26 июня), а шведы — с Японией (также 26 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.