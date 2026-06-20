Тренер «Ахмата» Черчесов высказался об итогах жеребьёвки Пути РПЛ Кубка России

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о результатах жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

— 19 июня прошла жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Как вам её итоги?

— В том году с нами в группе были «Зенит», «Рубин» и «Оренбург». В этом – «Краснодар», «Динамо» [Москва] и «Факел». Нас ждут хорошие игры. Главное, чтобы у нас не было проблем с логистикой в Краснодар и Воронеж. Жеребьёвка – она такая, какая есть. Надо дождаться, чтобы узнать, в каком состоянии будут наши соперники и в каком – мы. Будем показывать всю нашу работу на сборах нашему болельщику, чтобы он был с нами, видя, какую работу мы проделываем. Мы ждём его на наших матчах в новом сезоне, — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ахмата».