«Они там всех переехали». Бубнов назвал лучшую сборную в истории чемпионатов мира

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал сборную Бразилии на чемпионате мира 1970 года сильнейшей национальной командой в истории турнира.

«Вот я сразу, навскидку, говорю, и, на мой взгляд, это была лучшая сборная в истории. Это была сборная Бразилии в 1970 году. Они там всех переехали, в одну калитку. Тяжёлый матч был только с Англией. 1:0 они выиграли. Ну, и финал они очень уверенно у итальянцев 4:1 выиграли», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Сборная Бразилии является пятикратным победителем чемпионата мира по футболу. Бразильская национальная команда побеждала на мировых первенствах в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах.