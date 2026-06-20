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Нойер в игре с Кот-д'Ивуаром установит рекорд по количеству матчей для вратарей на ЧМ

Нойер в игре с Кот-д'Ивуаром установит рекорд по количеству матчей для вратарей на ЧМ
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Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер установит рекорд по количеству матчей для вратарей на чемпионатах мира в игре 2-го тура группы Е чемпионата мира по футболу 2026 года с Кот-д'Ивуаром. Игра пройдёт сегодня, 20 июня, на стадионе «Би-Эм-О Филд» (Торонто, Канада). В качестве главного арбитра выступит Хуан Габриэль Бенитес (Асунсьон, Парагвай).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Не начался
Кот-д'Ивуар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мануэль Нойер включён в стартовый состав сборной Германии на матч с Кот-д'Ивуаром. Вратарь проведёт свой 21-й матч на чемпионате мира по футболу и опередит по этому показателю бывшего голкипера французской сборной Уго Льориса (20 матчей).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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