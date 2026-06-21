Сборная Германии обыграла Кот-д'Ивуар в матче ЧМ-2026 благодаря голу на 90+4-й минуте

Завершился матч 2-го тура группы Е чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Германии и Кот-д'Ивуара. Игра прошла на стадионе «Би-Эм-О Филд» (Торонто, Канада). В качестве главного арбитра выступил Хуан Габриэль Бенитес (Асунсьон, Парагвай). Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты сборной Германии.

Первый мяч в матче забил полузащитник Кот-д'Ивуара Франк Кессье на 30-й минуте, а нападающий сборной Германии Дениз Ундав сравнял счёт на 68-й минуте. На 90+4-й минуте Дениз Ундав оформил дубль и принёс своей команде победу — 2:1.

После 2-го тура сборная Германии набрала шесть очков и возглавляет турнирную таблицу группы Е. Кот-д'Ивуар заработал три очка и располагается на второй строчке.

В 3-м туре немецкая национальная команда встретится с Эквадором (25 июня), а сборная Кот-д'Ивуара — с Кюрасао (25 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).