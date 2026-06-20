Коди Гакпо признан лучшим игроком матча Нидерланды — Швеция на ЧМ-2026

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 со сборной Швеции (5:1). Встреча прошла на стадионе «Эн-ар-джи Стэдиум» в Хьюстоне.

Форвард вышел в стартовом составе и провёл на поле 90 минут. В начале второго тайма Гакпо оформил дубль, забив на 47-й и 54-й минутах, а также отдал голевую передачу на Брайана Бробби. Перед финальным свистком нападающий был заменён.

После двух матчей сборная Нидерландов имеет в своём активе четыре очка в турнирной таблице группы F. В заключительном матче групповой стадии команда Рональда Кумана сыграет со сборной Туниса 26 июня.