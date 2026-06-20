Коди Гакпо признан лучшим игроком матча Нидерланды — Швеция на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 со сборной Швеции (5:1). Встреча прошла на стадионе «Эн-ар-джи Стэдиум» в Хьюстоне.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 20:00 МСК
Нидерланды
Окончен
5 : 1
Швеция
1:0 Бробби – 5' 2:0 Бробби – 17' 3:0 Гакпо – 47' 4:0 Гакпо – 54' 4:1 Эланга – 59' 5:1 Саммервилл – 89'
Форвард вышел в стартовом составе и провёл на поле 90 минут. В начале второго тайма Гакпо оформил дубль, забив на 47-й и 54-й минутах, а также отдал голевую передачу на Брайана Бробби. Перед финальным свистком нападающий был заменён.
После двух матчей сборная Нидерландов имеет в своём активе четыре очка в турнирной таблице группы F. В заключительном матче групповой стадии команда Рональда Кумана сыграет со сборной Туниса 26 июня.
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