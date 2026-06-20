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«Оборона оказалась дырявая». Аршавин — о матче Нидерланды — Швеция на ЧМ-2026

«Оборона оказалась дырявая». Аршавин — о матче Нидерланды — Швеция на ЧМ-2026
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался после матча 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Нидерландов и Швеции. Игра проходила на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступил Майкл Оливер (Англия). Победу в матче со счётом 5:1 праздновала нидерландская национальная команда.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 20:00 МСК
Нидерланды
Окончен
5 : 1
Швеция
1:0 Бробби – 5'     2:0 Бробби – 17'     3:0 Гакпо – 47'     4:0 Гакпо – 54'     4:1 Эланга – 59'     5:1 Саммервилл – 89'    

«Мне кажется, они [сборная Швеции] поверили, что смогут отобороняться, но оборона оказалась дырявая. Нидерландцы, когда забили два, в принципе, владели преимуществом. Да и вообще они играли здорово, несмотря на то что в 1-м туре они сыграли с Японией 2:2. В целом интересная быстрая игра, которая сегодня получалась. После 20-й минуты о футболе говорить трудно, потому что Швеция не смогла вернуться в игру», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После этой встречи Нидерланды набрали четыре очка и занимают первое место в таблице группы F. Швеция с тремя очками располагается на второй строчке.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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