«Оборона оказалась дырявая». Аршавин — о матче Нидерланды — Швеция на ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался после матча 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Нидерландов и Швеции. Игра проходила на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступил Майкл Оливер (Англия). Победу в матче со счётом 5:1 праздновала нидерландская национальная команда.

«Мне кажется, они [сборная Швеции] поверили, что смогут отобороняться, но оборона оказалась дырявая. Нидерландцы, когда забили два, в принципе, владели преимуществом. Да и вообще они играли здорово, несмотря на то что в 1-м туре они сыграли с Японией 2:2. В целом интересная быстрая игра, которая сегодня получалась. После 20-й минуты о футболе говорить трудно, потому что Швеция не смогла вернуться в игру», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После этой встречи Нидерланды набрали четыре очка и занимают первое место в таблице группы F. Швеция с тремя очками располагается на второй строчке.