Сборная Нидерландов в четвёртый раз в своей истории забила пять голов в матче ЧМ

Сборная Нидерландов разгромила национальную команду Швеции со счётом 5:1 в матче 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года. Таким образом, «оранжевые» в четвёртый раз в своей истории забили пять голов во встрече ЧМ. Об этом сообщает аккаунт Opta Analyst в социальной сети X.

После этой встречи Нидерланды набрали четыре очка и занимают первое место в таблице группы F. Швеция с тремя очками располагается на второй строчке. Япония и Тунис набрали одно и ноль очков соответственно и располагаются на третьей и четвёртой строчках, при этом команды ещё не сыграли матч 2-го тура.

В 1-м туре группы F сборная Нидерландов сыграла вничью с Японией (2:2), а сборная Швеции разгромила Тунис (5:1). В заключительном туре нидерландцы встретятся с Тунисом (26 июня), а шведы — с Японией (также 26 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.