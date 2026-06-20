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Бубнов назвал «грубейшую ошибку» сборной Швеции в матче с командой Нидерландов на ЧМ-2026

Бубнов назвал «грубейшую ошибку» сборной Швеции в матче с командой Нидерландов на ЧМ-2026
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Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал «грубейшую ошибку» сборной Швеции в матче с Нидерландами во 2-м туре группы F чемпионата мира по футболу — 2026 и оценил перспективы команд на турнире. Победу в матче со счётом 5:1 праздновала нидерландская национальная команда.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 20:00 МСК
Нидерланды
Окончен
5 : 1
Швеция
1:0 Бробби – 5'     2:0 Бробби – 17'     3:0 Гакпо – 47'     4:0 Гакпо – 54'     4:1 Эланга – 59'     5:1 Саммервилл – 89'    

«Шведы переоценили себя после разгрома 5:1 в первом туре и решили играть с нидерландцами в открытый футбол — грубейшая ошибка. Нидерландцы к перерыву уже сделали игру, забив два гола, а во втором тайме добавили ещё три, хотя играли в сберегательном режиме. Теперь Нидерланды точно займут первое место в группе, а шведам предстоит нервная игра с японцами за выход из группы. Разность мячей будет критична для третьего места, и предел для шведов — максимум 1/8 финала, если вообще пройдут дальше», — написал Бубнов в своём телеграм-канале.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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