«Иногда такой опыт необходим». Тренер сборной Швеции Поттер — о поражении от Нидерландов

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Нидерландов (1:5).

«Мы играли с очень хорошей командой. Соперник создавал опасные моменты на флангах. Первый гол был забит после длинного паса, с которым мы не очень хорошо справились. Первый тайм мы начали не лучшим образом. Это один из тех случаев, из которых мы извлечём много уроков. Иногда такой опыт просто необходим. Я не думал, что матч сложится именно так, но нам нужно извлечь из него уроки», — приводит слова Поттера официальный сайт ФИФА.