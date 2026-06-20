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«Иногда такой опыт необходим». Тренер сборной Швеции Поттер — о поражении от Нидерландов

«Иногда такой опыт необходим». Тренер сборной Швеции Поттер — о поражении от Нидерландов
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Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Нидерландов (1:5).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 20:00 МСК
Нидерланды
Окончен
5 : 1
Швеция
1:0 Бробби – 5'     2:0 Бробби – 17'     3:0 Гакпо – 47'     4:0 Гакпо – 54'     4:1 Эланга – 59'     5:1 Саммервилл – 89'    

«Мы играли с очень хорошей командой. Соперник создавал опасные моменты на флангах. Первый гол был забит после длинного паса, с которым мы не очень хорошо справились. Первый тайм мы начали не лучшим образом. Это один из тех случаев, из которых мы извлечём много уроков. Иногда такой опыт просто необходим. Я не думал, что матч сложится именно так, но нам нужно извлечь из него уроки», — приводит слова Поттера официальный сайт ФИФА.

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