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Дик Адвокат высказался перед матчем Кюрасао и Эквадора на ЧМ-2026

Дик Адвокат высказался перед матчем Кюрасао и Эквадора на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат высказался перед матчем 2-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года с Эквадором. Игра пройдёт в ночь на 21 июня на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). Начало — в 3:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Эквадор
Не начался
Кюрасао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы должны понимать, что значит для Кюрасао быть здесь. Ребята играют на огромных стадионах и переживают нечто поистине невероятное. Для них и для всей страны само участие в этом турнире уже является огромным достижением. Кюрасао не только заявил о себе на футбольной карте мира, но и оставил свой след на мировой арене. Многие теперь знают, где он находится и что это прекрасный остров. Вся страна получит выгоду от этой известности, и это может быть только позитивным моментом.

Как я уже говорил, каждый матч важен для нас, потому что он даёт нам шанс показать, на что мы способны, как сборная, так и отдельные игроки. Нам предстоит встретиться с действительно сильной командой. Эквадор провёл хороший матч с командой высокого уровня. Мы не питаем иллюзий, нам придётся бороться и оставаться полностью сосредоточенными», — приводит слова Адвоката официальный сайт ФИФА.

В 1-м туре группы E эквадорская команда уступила Кот-д’Ивуару (0:1), а сборная Кюрасао разгромно проиграла Германии (1:7).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Календарь ЧМ-2026
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