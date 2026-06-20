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Кахигао оценил перспективы «Спартака» в случае выступления в Лиге Европы

Кахигао оценил перспективы «Спартака» в случае выступления в Лиге Европы
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Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао оценил перспективы красно-белых в случае выступления в Лиге Европы.

— Поскольку речь идёт о Лиге Европы, то, думаю, сейчас мы могли бы конкурировать с соперниками. Именно к этому и надо стремиться, чтобы с тобой было сложно играть любому сопернику. Не стоит забывать, что победа складывается из множества факторов. Сможем ли мы достойно играть в Лиге Европы? Безусловно.

— Первый-второй раунд плей-офф или выше?
— Я думаю, что в рамках группового этапа мы бы серьёзно поборолись, — сказал Кахигао в видео на YouTube-канале «Спартака».

По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял четвёртое место в Мир Российской Премьер-Лиге, набрав 52 очка. Красно-белые стали обладателями Кубка России.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные не принимают участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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