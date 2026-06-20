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Дзаньоло может перейти в «Лацио» на фоне конфликта с «Удинезе» — La Gazzetta dello Sport

Дзаньоло может перейти в «Лацио» на фоне конфликта с «Удинезе» — La Gazzetta dello Sport
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Нападающий «Удинезе» Николо Дзаньоло может пополнить состав «Лацио» на фоне разногласий со своим нынешним клубом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

В прошлом сезоне Дзаньоло пополнил состав «Удинезе» в рамках аренды из «Галатасарая», позднее итальянский клуб его выкупил. Теперь же футболист может покинуть состав своей нынешней команды из-за конфликта на тему величины оклада. Отмечается, что будущий тренер «Лацио» Дженнаро Гаттузо высоко ценит игровые качества Дзаньоло. Возможный переход осложняется нынешним финансовым положением римского клуба, которому придётся продавать футболистов, чтобы иметь возможность подписать нападающего «Удинезе». При этом бело-чёрные не стремятся расставаться с игроком, поскольку считают его важной частью своего проекта.

В 38 матчах прошлого клубного сезона Дзаньоло забил шесть голов и отдал семь ассистов.

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