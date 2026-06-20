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Тренер Нидерландов Куман высказался после разгрома сборной Швеции на ЧМ-2026

Тренер Нидерландов Куман высказался после разгрома сборной Швеции на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался после разгромной победы своей команды в матче 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года со Швецией (5:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 20:00 МСК
Нидерланды
Окончен
5 : 1
Швеция
1:0 Бробби – 5'     2:0 Бробби – 17'     3:0 Гакпо – 47'     4:0 Гакпо – 54'     4:1 Эланга – 59'     5:1 Саммервилл – 89'    

«Очень хотелось выиграть первый матч на турнире. Поэтому сегодня на нас было определённое давление, ведь не хочется, чтобы всё решалось только в последнем туре.

Во многих эпизодах мы действовали очень хорошо. Но даже при счёте 5:1 видно, что нам требуется слишком много времени, чтобы распознать изменения в игре соперника, когда он начинает действовать по-другому.

Это отличная победа и отличный результат. Но было достаточно моментов, о которых мы можем сказать: «Это можно сделать лучше», — приводит слова Кумана AD.

После этой встречи Нидерланды набрали четыре очка и занимают первое место в таблице группы F. Швеция с тремя очками располагается на второй строчке.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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